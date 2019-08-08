Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan kimdir?
Uzun zamandır ayrılacakları konuşulan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çiftinden boşanma haberi geldi. İkilinin adliye görüntüleri ardından Chloe Loughnan'ın hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Serdar Ortaç’ın eşi olarak tanıdığımız Chloe Loughnan kimdir?
Litvanya asıllı olan Chloe Loughnan, 1992 yılında dünyaya geldi. İrlanda’da üniversite eğitimini sürdürürken Paris’te yer alan mankenlik ajansından teklif alması üzerine eğitimini dondurdu ve mankenlik kariyerinde önemli bir adım attı. Ziyaret için geldiği İstanbul’da Serdar Ortaç ile tanışması ise yepyeni bir dönemin kapılarını açtı. Ünlü şarkıcı ile beraber olmaya başladıktan sonra Türkiye'de yaşamaya karar verdi. Mayıs 2012'den bu yana kendinden 21 yaş büyük olan Serdar Ortaç ile 2014 yılında nikah masasına oturdu. Oyunculuk eğitimi alan Chloe Loughan, ATV'de yayınlanan Beyaz Karanfil dizisinde Berrak rolünü üstlendi, ayrıca moda yarışmalarında jüri ve konuk olarak yer aldı. Chloe Loughnan, Miami'de yaşadığı talihsiz kazayla gündeme gelmişti.
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