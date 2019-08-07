Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yarın boşanıyor mu?
Serdar Ortaç eşi Chloe Loughnan ile ilgili boşanma iddialarına bir yenisi eklendi. 2. Sayfa programında Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan çiftinin yarın boşanacağı iddia edildi. Şarkıcı Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan arasında problemler olduğu bir süredir konuşuluyordu.
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın boşanacağı iddiası bir kez daha gündeme geldi. 2. Sayfa programının ulaşmaya çalıştığı Serdar Ortaç'ın sorulara net bir cevap vermemesi kafalarda soru işareti bıraktı. Çift her fırsatta aralarında sorun olmadığını söyleyip iddiaların asılsız olduğunu ifade ediyordu. İkili arasındaki sorunlar Chloe Loughnan'ın Miami'de geçirdiği kaza ardından ayyuka çıkmış, ikilinin 5 ay boyunca ayrı kalması ve Serdar Ortaç'ın eşinin yanına gitmemesi boşanma iddialarına neden olmuştu.
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