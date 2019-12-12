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12.12.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Serdar Ortaç müziği bırakıyor mu?

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Serdar Ortaç müziği bırakıyor mu?

SOSYAL medyada “Artık eski, kaliteli şarkılarını istiyoruz. Lütfen özüne dön artık” diyen takipçisine “Millet rap dinliyor artık, ben de yapmıyorum” yanıtını veren Serdar Ortaç, o sözlerine açıklık getirdi.

 Müzik Onair dergisine röportaj veren ünlü şarkıcı, müziği bırakmasının söz konusu olamayacağını söyledi: “Tabii ki müziğe devam edeceğim. Müzik benim hayatım. Müziği bırakmak, hayatımdan vazgeçmek gibi bir şey olur. Sadece, bir ara çok sık ve fazla şarkı çıkarıyordum, bu dönem daha aralıklı çalışıyorum.”

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