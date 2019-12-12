Serdar Ortaç müziği bırakıyor mu?

Müzik Onair dergisine röportaj veren ünlü şarkıcı, müziği bırakmasının söz konusu olamayacağını söyledi: “Tabii ki müziğe devam edeceğim. Müzik benim hayatım. Müziği bırakmak, hayatımdan vazgeçmek gibi bir şey olur. Sadece, bir ara çok sık ve fazla şarkı çıkarıyordum, bu dönem daha aralıklı çalışıyorum.”