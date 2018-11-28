Serdar OrtaÃ§ korkuttu

Serdar Ortaç korkuttu!
Serdar OrtaÃ§ yeni projesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara oksijen tÃ¼pÃ¼yle devam ediyor
Serdar OrtaÃ§, yeni parÃ§asÄ±nÄ± oksijen tÃ¼pÃ¼yle okudu.ÂMS hastalÄ±ÄŸÄ± ile mÃ¼cadele eden Serdar OrtaÃ§, bir yandan da bestesini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. ÅžarkÄ± sÃ¶ylerken nefes almakta zorlanan OrtaÃ§, zaman zamanÂ oksijen tÃ¼pÃ¼nden yardÄ±m aldÄ±.
YaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldÄ±r MS hastalÄ±ÄŸÄ± ile mÃ¼cadele eden OrtaÃ§, hastalÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã§ok acÄ± Ã§ektiÄŸini belirterek, "DÄ±ÅŸarÄ±dan iyi gÃ¶rÃ¼nebilirim ama iÃ§eriden yanÄ±yorum" demiÅŸti.Â
MS HASTALIÄžI NEDÄ°R?
Multipl Skleroz, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminizin sinirlerinizi kapsayan koruyucu dokuya (miyelin) saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± potansiyel olarak zayÄ±flatan bir hastalÄ±ktÄ±r. Miyelin hasarÄ± beyniniz, omuriliÄŸiniz ve vÃ¼cudunuzun diÄŸer kÄ±sÄ±mlarÄ± arasÄ±ndaki iletiÅŸimi etkileyebiir.
Bu durum sinirlerin kendisinde geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayacak hasara neden olabilir. Belirtileri etkilenen sinirlere ve hasarÄ±n boyutuna baÄŸlÄ± olarak oldukÃ§a deÄŸiÅŸkenlik gÃ¶sterir. Åžiddetli multipl skleroz hastalarÄ± yÃ¼rÃ¼me ve net konuÅŸma yetilerini kaybedebilirler.
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