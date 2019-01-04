Serdar Ortaç kardeşi için dua istedi
Serdar Ortaç bir süredir yoğun bakımda olan kardeşi için Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
Ortaç'ın Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Kardeşim Serkan ,yoğun bakımda 10. günü ,Allah onu çocuklarına bağışlasın.lütfen dua edin,herkes şifa duası ederse yararlı olur. “Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame”
TEŞHİS KONULDU
Ortaç dün yaptığı açıklamada kardeşiyle ilgili “2018’in ilk yarısı iyiydi, ikinci yarıda bir sürü sağlık problemi oldu. Önce karım kaza yaptı, sonra kardeşim yoğun bakıma alındı. Virüsü buldular. H1N1’miş kardeşim. Bebekler de bile oluyormuş. Bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Tedavisi 7-8 gün sürecek. Ayağa kalkacağını umuyorum. 10 gün de olur diyorlar, 2 ay da…” ifadelerini kullanmıştı.
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