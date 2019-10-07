Serdar Ortaç: Boşanınca neden fiyatı düşsün kadının
Dalmaz Center, 20 yıl sonra kapılarını açtı. Mekanın açılış gecesinde Serdar Ortaç konser verdi.
Sahne öncesi soruları yanıtlayan Ortaç, “Chloe ile boşandıktan sonra fiyatları düştü diye bir haber çıktı, doğru mu” sorusuna “Yok, Chloe fiyatları da oynatmaz. Ben varken de sabit fiyatı vardı. Şimdi film çekiyormuş Kıbrıs’ta, yine ücreti iyidir. Neden boşanınca fiyatı düşsün kadının, aksine daha çok artması lazım. Chloe çok güzel bir kadın, her yerde iş alır. Sonuna kadar destekliyorum” dedi.Serdar Ortaç, gazetecilere sitem etti: “Geçenlerde Kuruçeşme’ye bir arkadaşımla kahve içmeye gittim. Yanıma bir kadın oturdu. Magazinciler hemen çekmişler, ‘Serdar’ın yenisi’ diye. Yazık yani onun da annesi babası var. Ayrıca ben yeni boşandım, şu an sevgili düşüneceğim en son şey. Aşka kapalı değilim ama hiç aklıma gelmiyor, şu an sadece işime odaklandım.”
Misafirler arasındaki Merve Özbey, Serdar Ortaç’ın daveti üzerine sahneye çıkıp mini bir konser verdi.
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