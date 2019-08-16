Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün gönderdiği mesajları ifşa etti
Türkiye Kick Boks Şampiyonu Serdar Beyhatun, sosyal medya hesabından şarkıcı Yılmaz Morgül'ün kendisine attığı kalpli mesajları paylaştı
Yılmaz Morgül'ün, Türkiye Kick Boks Şampiyonu Serdar Beyhatun'a gönderdiği mesajlar gündem oldu.
Milli sporcu kendisine kalp gönderen Yılmaz Morgül'ün mesajına şaşırdığını ifade etti.
Bunun üzerine ünlü şarkıcı, "Neden ben insan değil miyim etkilenemez miyim beğenemez miyim birini?
Tamam bu suçsa seni beğenmek sana his olarak yakın bulmak özür dilerim. İlk kez birisine yazmak istemiştim bir daha yazmam çok üzüldüm" şeklinde sitemde bulundu.
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