Serdar bana karışmaz
Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan, önceki gün Bebek’teydi.
Tatili ailesiyle Dalaman’da geçiren İrlandalı güzel, “Bu sene farklılık olsun diye Dalaman’a gittik, çok sevdiler” dedi. Loughnan, sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğrafları Ortaç’ın nasıl karşıladığı sorulunca “Serdar paylaşımlarıma karışmıyor. İşim için çektirdiğim bikinili fotoğraflar da var. İşim bu, herkes alıştı artık” diye konuştu.
İş, sektör, departman, meslek kavramlarını biliyor musun?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle