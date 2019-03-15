Seray Sever kimdir, eşi kim?
Seray Sever, konuk olarak katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Seray Sever, 'Ev Hal' isimli dizi, Atv'de 'Aşk Olsun' isimli program, 'Dolunay Katili' isimli tiyatro oyunu ve pek çok reklam filminde oynadı. Peki, Seray Sever kimdir, onu nasıl tanıdık, eşi kim?
Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Seray Sever, 27 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi. Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 2001 - 2002 yılları arasında yönetmenliğini Fatih Aksoy'un yaptığı "Dadı" adlı dizide Gülben Ergen, Kenan Işık, Haldun Dormen, Sinem Kobal ile birlikte oynadı.2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı. 2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan bir şirket kurdu. 4 yıldır birliktelik yaşadığı kendisinden 10 yaş küçük olan Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturdu.
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