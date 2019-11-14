" Senin çektiklerini başkası çekseydi... " Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil'den duygusal mesaj
Uzun bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, kısa aralıklarla hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini üzmüştü.
Ameliyat olacağı iddiası doktoru tarafından yalanlanan Mehmet Ali Erbil’in büyük kızı Sezin, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı:
“Sen benim gözümde gerçek bir kahramansın babam, senin çektiklerini başkası çekse isyan ederdi sen hep tevekkül ettin. Allah seni başımızdan eksik etmesin"
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