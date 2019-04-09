Seni görmek için sabırsızlanıyorum
Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe ile ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın sosyal medyadaki konuşmaları dikkat çekti.
Cem Yılmaz, “Son Umut” filminde birlikte rol aldığı Crowe’un doğum gününü “Mutlu yıllar. Kral olmak iyidir” mesajıyla kutladı.
Crowe’dan Yılmaz’a yanıt gecikmedi. Oyuncu, ünlü komedyenin mesajına “Selam güzel arkadaşım. Kral olmak konusunda her şeyi biliyorsun. Seni ve ülkendeki değerli arkadaşlarımı seviyorum. Türkiye’ye geri gelmek için sabırsızlanıyorum. Belki bir etkinlik olur. Belki sen ve ben tarihi bir sette. Seni yeniden görmek için sabırsızlanıyorum” sözleriyle yanıt verdi.
Sosyal medyada İstanbul ve Fenerbahçe ile ilgili paylaşımlar da yapan Russell Crowe, “Daha önce İstanbul’u görmediyseniz mutlaka listenize alın. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri. Şehri çok sevdim. Ve Fenerbahçe’yi de!” notunu düştü.
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