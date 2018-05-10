Şener Şen ve Ayşen Gruda yıllar sonra yan yana
Beylikdüzü Belediyesi’nin baştan aşağı yenileyerek ilçeye kazandırdığı Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ne yapılan iki yeni sinema salonuna Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçılarından Şener Şen ve Ayşen Gruda ismi verildi.
Sinema salonlarının açılışı ise usta sanatçıların katılımı ile gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta, Başkan İmamoğlu kurdele kesimi
öncesi iki değerli isme Teşekkür Plaketi ve çiçek takdiminde bulundu.
“İsimlerini Kültür Merkezimizde Yaşatacağız”
“Milletimizin millet oluşunun o güzel aşamalarına en değer katmış sanatçılar kimler var diye düşündüğümüzde hepimizin aklına Şener Şen ve Ayşen Gruda geldi.” sözleriyle konuklara seslenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu değerli iki sanatçımızın adını kültür merkezimizde yaşatacağız. Eğer huzursuzsanız o akşam filmlerini izleyin ve huzur bulun, mutlu olun. Burada olarak bizi onurlandırdılar. Ayrıca bu ay boyunca sanatçılarımızın filmlerini izleyebileceksiniz. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Şen: “Bizim İçin Özel Bir Anlam İfade Ediyor”
Açılışta duygularını ifade eden usta sanatçı Ayşen Gruda, “Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum ki böyle bir salonda benim ve Şener Şen’in adı var. Hepinizi çok seviyorum.” dedi.
Şener Şen ise “Böyle güzel bir kültür merkezinde bulunan salonların açılışında bulunmamız ve ayrıca duyarlı belediye başkanımız ve sizlerin talebi ile sinema salonlarına adımızın verilmesi bizim için özel bir anlam ifade ediyor. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
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