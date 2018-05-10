Şener Şen ve Ayşen Gruda yıllar sonra yan yana

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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10.05.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

Şener Şen ve Ayşen Gruda yıllar sonra yan yana

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Şener Şen ve Ayşen Gruda yıllar sonra yan yana

Beylikdüzü Belediyesi’nin baştan aşağı yenileyerek ilçeye kazandırdığı Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ne yapılan iki yeni sinema salonuna Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçılarından Şener Şen ve Ayşen Gruda ismi verildi.

Sinema salonlarının açılışı ise usta sanatçıların katılımı ile gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta, Başkan İmamoğlu kurdele kesimi
öncesi iki değerli isme Teşekkür Plaketi ve çiçek takdiminde bulundu.

Şener Şen ve Ayşen Gruda yıllar sonra yan yana


“İsimlerini Kültür Merkezimizde Yaşatacağız”
“Milletimizin millet oluşunun o güzel aşamalarına en değer katmış sanatçılar kimler var diye düşündüğümüzde hepimizin aklına Şener Şen ve Ayşen Gruda geldi.” sözleriyle konuklara seslenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu değerli iki sanatçımızın adını kültür merkezimizde yaşatacağız. Eğer huzursuzsanız o akşam filmlerini izleyin ve huzur bulun, mutlu olun. Burada olarak bizi onurlandırdılar. Ayrıca bu ay boyunca sanatçılarımızın filmlerini izleyebileceksiniz. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Şener Şen ve Ayşen Gruda yıllar sonra yan yana



Şen: “Bizim İçin Özel Bir Anlam İfade Ediyor”
Açılışta duygularını ifade eden usta sanatçı Ayşen Gruda, “Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum ki böyle bir salonda benim ve Şener Şen’in adı var. Hepinizi çok seviyorum.” dedi.
Şener Şen ise “Böyle güzel bir kültür merkezinde bulunan salonların açılışında bulunmamız ve ayrıca duyarlı belediye başkanımız ve sizlerin talebi ile sinema salonlarına adımızın verilmesi bizim için özel bir anlam ifade ediyor. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Şener Şen ve Ayşen Gruda yıllar sonra yan yana



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