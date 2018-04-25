Senaryo buluşması
Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ, ‘Organize İşler 2’ filmi için Göcek’te bir araya geldi. İkili filmin senaryosunu Göcek açıklarına demirledikleri teknede çalışıyor.
Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan’ın 13 yıl aradan sonra çekeceği “Organize İşler”in devam filminde başrolü üstlenecek. Haziran ayında çekimlerine başlanmasını planlanan “Organize İşler 2” için ünlü oyuncu, filmin yönetmenliğini üstlenen Yılmaz Erdoğan’la Göcek’te bir araya geldi. İkilinin açık denize demirledikleri teknede senaryo üzerinde çalıştığı öğrenildi. Filmde bir horoz dövüşçüsünü canlandıracağı iddia edilen Tatlıtuğ’a Bensu Soral eşlik edecek. Filmde rol alacak diğer isimler ise henüz netleşmedi.
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