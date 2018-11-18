Semih Varol kimdir?
Sosyal medya fenomeni Semih Varol trafik kazası geçirdi. Kazayı yara almadan atlatan sosyal medya fenomeni Semih Varol, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Peki, Semih Varol kimdir?
Semih Varol, 1996 yılında Bartın’da dünyaya geldi. Lise öğrenimini Küçükköy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamlayan Semih Varol, web tasarım programcılığı bölümünde eğitim gördü.Sosyal medya paylaşımlarına üniversite yıllarında başlayan Semih Varol, kısa zamanda milyonlarca takipçiye ulaşan bir fenomen haline geldi. Kim Milyoner Olmak İster, Mehmet Ali Erbil ile Çarkıfelek programlarına da yarışmacı olarak katılan Semih Varol’un ‘’Başkası Olma Kendin Ol’’ isimli bir kitabı var.
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