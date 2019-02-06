Selma Ergeç: Yaz-kış soğuk suyla duş alıyorum
Bir şampuan markasının yüzü olan Selma Ergeç, düzenlenen etkinlikte sağlıklı yaşam için neler yaptığını anlattı.
Çocukluğundan beri vejetaryen olduğunu söyleyen Ergeç " Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum. Daha az çöp üretiyorum. Tabii çocuk olduktan sonra ne miras bırakmak istediğinizi düşünüyorsunuz" dedi.
Yaz-kış soğuk suyla duş aldığını belirten oyuncu, "Yıllardır yaptığım bir şey var. Genelde insanlar bunu yapmaktan kaçınıyor ama ben buz gibi suyla duş alırım. Bundan dolayı hasta da olmuyorum. Kışın da dahil. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Tabii kafadan aşağıya birden su dökmemek lazım. Onun bir sırası var. Önce sağ bacak, sonra sol. Sonrasında sağ kol ve sol kol gibi..." dedi.
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