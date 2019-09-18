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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.09.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Selin Şekerci ve Caner Cindoruk ayrıldı mı?

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Selin Şekerci ve Caner Cindoruk ayrıldı mı?

Bir süredir ilişkileri sallantıda olan Selin Şekerci ve Caner Cindoruk, ayrılık haberlerini doğruladı. Katıldıkları bir ödül töreninde kendisine yöneltilen ayrılık iddialarını yanıtlayan Caner Cindoruk, haberlerin doğru olduğunu kabul etti. İşte, Caner Cindoruk'tan Selin Şekerci açıklaması

Oyuncu Caner Cindoruk dün akşam 'Best Of City Şehrin Enleri' ödül törenine katıldı.

Gece öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cindoruk, Selin Şekerci ile ayrıldığı yönündeki iddialara da yanıt verdi.

"Ayrılık haberleri doğru. İlişkimizi sonlandırdık. Arkadaşlık baki."

Geçtiğimiz aylarda bir ayrılık daha yaşayan Selin Şekerci ile Caner Cindoruk, bir süre sonra yeniden deneme kararı alarak ilişkilerine bir şans daha tanımışlardı.

Ancak ikinci denemede de ayrılık kararı alındı. İkili, bir ay önce konuşarak ilişkilerini noktaladı.

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci, 1 Haziran 1988 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur. Babası Arap, annesi Azeri asıllıdır. Annesi ve babası o 5 yaşındayken boşanmıştır. 8 yaşına kadar bale eğitimi aldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. Annesinin ısrarı ve yardımları ile tiyatro kursuna gitti. Önce İzmir'de özel bir tiyatroda çocuk oyunlarında oynadı. Ardından İzmir Devlet Tiyatrosu'nda yer aldı. Daha sonra 2006 yılında 18 yaşındayken İstanbul'a geldi ve dizilerde, reklamlarda oynamaya başladı. 2006 yılında "Sağır Oda" dizisinde oynayarak dizi hayatına başladı. 2007 yılında "Kavak Yelleri" birkaç bölümünde rol aldı. 2008 yılında da Selin Şekerci, "Melekler Korusun" dizisinde Özge Özpirinçci, Rojda Demirer, Hümeyra, Avni Yalçın ile birlikte rol aldı.

1969 yılında Necati Cumalı'nın yazdığı aynı adlı hikâyesinden uyarlanan, 2011 yılında yönetmenliğini Şerif Gören'in yaptığı "Ay Büyürken Uyuyamam" adlı sinema filminde Ayça Bingöl, Hazal Kaya, Fırat Çelik ile birlikte oynadı.

2012 yılında Mert Öner ile birlikte TRT Okul için "Ben Yaparım" adlı bir program yaptılar.

2012 yılında "Benim İçin Üzülme" adlı dizi filmde rol aldı.

2014 yılında ise "Kaçak Gelinler" dizisinde başrollerini Deniz Baysal, Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Furkan Andıç, Fırat Albayram'ın oynadığı dizide rol aldı. Dizinin diğer oyuncuları Şenay Gürler, Ege Aydan, Fırat Altunmeşe, Cihan Yenici, Romina Özipekçi ve Tuğçe Kıltaç'tır.

2013 yılını 2014 yılına bağlayan yılbaşı gecesinde "O Ses Türkiye" Yılbaşı Özel programında 'Feeling Good' isimli şarkıyı seslendirdi ve Ebru Gündeş'in ekibine dahil oldu.

Selin Şekerci, 2015 yılında "Acı Aşk" dizisinde Sezgi Sena Akay, Seçkin Özdemir, Alperen Duymaz, Hüseyin Avni Danyal, Erkan Can ile birlikte rol aldı.

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