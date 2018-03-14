Selin Şekerci kimdir? Selin Şekerci hakkında merak edilenler

Arap bir baba ve Azeri asıllı bir annenin kızları olan Selin Şekerci, 1 Haziran 1988 tarihinde dünyaya geldi. 8 yaşına kadar bale eğitimi aldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi doğduğu şehir olan İzmir'de okudu. Annesinin ısrarıyla tiyatro kursuna katılan Selin Şekerci, önce İzmir'de özel bir tiyatroda çocuk oyunlarında oynadı. Ardından İzmir Devlet Tiyatrosu'nda yer aldı. 2006 yılında 18 yaşındayken İstanbul'a taşınan Selin Şekerci, ekran macerasına reklam projeleriyle başladı. Tariş Zeytinyağı, Turkcell Cellocan, Panda reklam filmlerinde de oynadı.



2006 yılında "Sağır Oda" dizisinde oynayarak dizi hayatına başladı. 2007 yılında "Kavak Yelleri" birkaç bölümünde rol aldı. 2008 yılında da Selin Şekerci, "Melekler Korusun" dizisinde Özge Özpirinçci, Rojda Demirer, Hümeyra, Avni Yalçın ile birlikte rol aldı.



1969 yılında Necati Cumalı'nın yazdığı aynı adlı hikâyesinden uyarlanan, 2011 yılında yönetmenliğini Şerif Gören'in yaptığı "Ay Büyürken Uyuyamam" adlı sinema filminde Ayça Bingöl, Hazal Kaya, Fırat Çelik ile birlikte oynadı.2012 yılında Mert Öner ile birlikte TRT Okul için "Ben Yaparım" adlı bir program yaptılar.2012 yılında "Benim İçin Üzülme" adlı dizi filmde rol aldı.



2014 yılında ise "Kaçak Gelinler" dizisinde başrollerini Deniz Baysal, Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Furkan Andıç, Fırat Albayram'ın oynadığı dizide rol aldı. Dizinin diğer oyuncuları Şenay Gürler, Ege Aydan, Fırat Altunmeşe, Cihan Yenici, Romina Özipekçi ve Tuğçe Kıltaç'tır.



2013 yılını 2014 yılına bağlayan yılbaşı gecesinde "O Ses Türkiye" Yılbaşı Özel programında 'Feeling Good' isimli şarkıyı seslendirdi ve Ebru Gündeş'in ekibine dahil oldu. Selin Şekerci, 2015 yılında "Acı Aşk" dizisinde Sezgi Sena Akay, Seçkin Özdemir, Alperen Duymaz, Hüseyin Avni Danyal, Erkan Can ile birlikte rol aldı.