Selin Ciğerci'ye altın kemer takan babası merak konusu oldu- Selin Ciğerci'nin babası ne iş yapıyor?
Futbolcu Gökhan Çıra ile dünyaevine girecek olan Selin Ciğerci'ye babasından altın kemer geldi. Selin Ciğerci, babasının altın kemer taktığı anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler ardından ünlü fenomenin babası merak konusu oldu. İşte, Selin Ciğerci’nin babasının mesleği...
Selin Ciğerci, düğün hazırlıklarının sosyal medyadan paylaşmaya başladı, en çok konuşulan ise altın kemer oldu. Babaevinden davul ve zurna eşliğinde çıkan Selin Ciğerci'ye babası göz kamaştıran bir altın kemer taktı.
Selin Ciğerci’nin babasının eskiden ünlü bir hazır giyim firmasının da sahibi olduğu biliniyor. Ciğerci verdiği bir röportajda babası ile ilgili sorulan bir soruya, "Babam çok çalışkan bir adamdır, tekstil işiyle uğraşıyordu. Kocamustafapaşa, Laleliydi filan derken, büyük firmalarla ortak oldu. Yavaş yavaş büyümeye başladı. Sonra o şirketlerin başına geçti. Sonunda bildiğin zengin olduk." Yanıtını vermişti.
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