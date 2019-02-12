Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ne zaman evlenecek?
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın evlilik tarihleri ve düğünlerinin detayları belli oldu. Düğün mekanına giden Selin Ciğerci, Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Peki, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ne zaman evlenecek?
Ekim ayında evleneceğini açıklayan Selin Ciğerci, düğün mekanını “Türkiye’nin en çok konuşulacak düğünü için geri sayım başladı.” notuyla paylaştı. Selin Ciğerci, evleneceği tarihe yönelik çıkan haberleri de hikayeler bölümünden paylaştı. Selin Ciğerci, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Gökhan Çıra'dan ocak ayında sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. Sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamayan Selin Ciğerci Gökhan Çıra'ya sarılarak, "Evet" yanıtını vermişti.
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