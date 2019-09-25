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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Selin Ciğerci: Bu kadın evli barklı adamlara mesaj atıyor!

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Selin Ciğerci, nişanlısı Gökhan Çıra’yı rahatsız ettiği gerekçesiyle bir mekanda karşılaştığı Ö. P.’ye hakaretler yağdırıp o anları sosyal medyada yayınladı.

Selin Ciğer Ö. P'nin masasına yaklaşıp, "Bu kadın evli barklı adamlara mesaj atıyor. Rezil olmasını istiyorum. Sen rezil bir kadınsın. Ben senin yanına oturamam ki kirlenirim, lekelenirim. Ben senden daha kadınım. Terbiyesiz ” dedi.

Mekanda bulunan çalışanlar araya girerek Selin Ciğerci'yi sakinleştirmeye çalıştı.

O KADINI DÜĞÜNDEN DE ATTIRDIM

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Selin Ciğerci; Bu kadın yıllardır kocamı takip ediyor, mesajlarla taciz ediyor. Geçen bir düğüne gittik orada da karşıma çıktı. Ben de düğün sahibine sordum 'bu kadını tanıyor musun, bu kadını attıracağım' dedim. O da 'hayır tanımıyorum, attırabilirsin' dedi. Herkesin içinde bu kadını ifşa ettim 'kocalarınıza, sevgililerinize askıntı olabilir' dedim ve düğünden attırdım. Dünde karşılaşınca aynı şeyi yaptım.

GÖKAN ÇIRA’DAN AÇIKLAMA

Selin Ciğerci’nin nişanlısı Gökhan Çıra’dan da bir açıklama geldi:

“Öncelikle herkese merhaba eşimin tartıştığı kadını ne tanırım ne selam vermişliğim vardır. Eğer bir selamımı bir bakışımı gördüğü ya da duyduğu bir fotoğraf ve ya bir video varsa elinde göstersin bana attığı mesajları defalarca sildim sırf Selin görmesin tatsızlık çıkacak diye ama en sonunda görmüş ‘Bodrum’da yanıma geldi’ demiş Allah yukarıda görüyor benim anlım ak tertemiz bir şekilde 1 ay sonra evliliğe adım atıyoruz ve ben karımı, canımdan çok sevdiğim eşimi aldatmam. Onu üzeni, benimle onu üzmeye çalışanın canını yakarım. Eğer eşimi tehdit ediyorsa beni bulur karşısında bana konuşsun ‘selam verdi’ diye böyle bir şey olma olasılığı yok. Bu da böyle bilinsin. Selin Ciğerci benim eşimdir eşim olmaya devam edecek ve ona gelecek en ufak söz bana edilmiştir.”

Selin Ciğerci: Bu kadın evli barklı adamlara mesaj atıyor


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