Selin Ciğerci kimdir, sevgilisi kim?
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla tanınan Selin Ciğerci, verdiği röportajlarla adından söz ettiriyor. Uzun süredir futbolcu sevgilisiyle beraber olan Selin Ciğerci, 2019 ekim ayında nikah masasına oturacak. Peki, Selin Ciğerci kimdir, sevgilisi kim?
Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Zeytinburnu’nda ir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Selin Ciğerci, verdiği bir röportajda bir dönem Türkiye’nin en ünlü futbolcularından biriyle olduğu açıkladı ancak ismini verdi. Ayrıca bu kişi için söylediği “Bana çok pahalı hediyeler, yüzükler aldı. Hatta spor bir Porsche aldı” açıklamasıyla konuşuldu.
Demet Akalın, Fatih Ürek ve Kerimcan Durmaz gibi birçok isimle yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, uzun bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşıyor. Evlilik teklifi videoları uzun süre konuşulan ikili, 2019 ekim ayında evlenecek. 2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkaran Selin Ciğerci, 2019 yaz aylarında Hikaye isimli şarkısına klip çekti.
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