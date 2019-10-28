Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci kaç yaşında ve nereli?
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci uzun zamandır beraber olduğu futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin düğün haberlerinin ardından Selin Ciğerci'nin hayatı ve biyografisi özellikle magazin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci kaç yaşında ve nereli? İşte, Selin Ciğerci'nin hayatına ilişkin merak edilen bilgiler.
"Selin Ciğerci kimdir?" sorusu internette araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Magazin gündeminden düşmeyen Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile dünya evine girdi. Ünlü çiftin nikahı sonrası çok sayıda kişi Selin Ciğerci'nin hayatını merak etmeye başladı. İşte, Selin Ciğerci'nin hayatı ve biyografisi.
SELİN CİĞERCİ KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR?
Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Zeytinburnu’da bir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Selin Ciğerci, verdiği bir röportajda bir dönem Türkiye’nin en ünlü futbolcularından biriyle olduğu açıkladı ancak ismini verdi. Ayrıca bu kişi için söylediği “Bana çok pahalı hediyeler, yüzükler aldı. Hatta spor bir Porsche aldı” açıklamasıyla konuşuldu.
Demet Akalın, Fatih Ürek ve Kerimcan Durmaz gibi birçok isimle yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, uzun bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile İstanbul'da nikah masasına oturdu.
2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkaran Selin Ciğerci, 2019 yaz aylarında Hikaye isimli şarkısına klip çekmişti.
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