Selin Ciğerci kimdir? 2018 yılında single çıkarmıştı
Selin Ciğerci, magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin gündemindeki isimler arasında yer almaya devam ediyor. Futbolcu Gökhan Çıra ile birlikte olan Selin Ciğerci, son günlerde evlilik teklifi ile gündemde yer alıyor. Peki, Selin Ciğerci kimdir? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler
Bir zamanlar 'Bebek Okan' olarak da bilinen Selin Ciğerci, son günlerde magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Peki, Selin Ciğerci kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
SELİN CİĞERCİ KİMDİR?
Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Selin Ciğerci’nin eski adı Okan’dı. DJ’lik yaparak hayatını sürdüren Selin Ciğerci’nin babası ünlü bir hazır giyim firmasının sahibidir. Verdiği bir röportajda cinsiyet değiştirmek istediğini ve babasının ailesinin bunu istemediğini belirten Selin Ciğerci ameliyat parasını annesinden aldığı harçlıklar ile gerçekleştirdiğini belirtmişti.
Son dönemin fenomen isimlerinden Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen Selin Ciğerci bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu söylemiş ancak isim vermemişti.
Demet Akalın ile yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, uzun bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşıyor. Sosyal medya paylaşımları ve yorumlarıyla sık sık adından söz ettiren Selin Ciğerci, 2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkardı. Selin Ciğerci'ye ilk şarkısında Ebru Polat eşlik etti.
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