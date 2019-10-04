Selin Ciğerci- Gökhan Çıra ne zaman evleniyor?
Selin Ciğerci- Gökhan Çıra çiftinin düğün hazırlıkları başladı. Aylar önce düğün mekanını duyuran Selin Ciğerci, sık sık sosyal medyadan hazırlık sürecine ilişkin detayları paylaşıyor. Sosyal medya fenomeninin takipçileri düğünün tarihini merak ediyor. Peki, Selin Ciğerci- Gökhan Çıra ne zaman evleniyor?
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gökhan Çıra'ya mesaj atan bir kadını ifşa etmesiyle uzun süre adından söz ettiren Selin Ciğerci, evlilik telaşı yaşıyor. 28 Ekim'de nikah masasına oturacak olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sürprizli bir düğün yapacaklarını açıkladı. Çiftin şahitliğini Demet Akalın yapacak. Selin Ciğerci, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Gökhan Çıra'dan ocak ayında sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. Sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamayan ve onları sosyal medyadan paylaşan Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'ya sarılarak, "Evet" yanıtını vermişti.
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