Selin Ciğerci Gökhan Çıra çifti dünya evine girdi... İşte nikahtan ilk kareler
Futbolcu Gökhan Çıra ile yaklaşık 2 yıldır beraber olduğu sevgilisi sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, İstanbul'daki nikah töreninin ardından dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini, Ciğerci'nin yakın dostu ünlü şarkıcı Demet Akalın yaptı. İşte, çok sayıda ünlü ismin katıldığı Selin Ciğerci Gökhan Çıra çiftinin düğününden ilk kareler...
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile Swissôtel The Bosphorus'da 28 Ekim akşamı nikah masasına oturdu. Ünlü çifti mutlu gününde yakın dostları da yalnız bırakmadı.
Selin Ciğerci, Tolga Çıra çiftinin düğününe ünlü isimler katıldı. Kına organizasyonu nedeniyle Selin Ciğerci'ye kızan Demet Akalın'ın düğüne katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.
Ünlü şarkıcı, dostunu bu mutlu gününde yalnız bırakmayarak nikah şahitliği yaptı.
Selin Ciğerci, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Gökhan Çıra'dan ocak ayında sürpriz bir evlilik teklifi almıştı.
Sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamayan ve onları sosyal medyadan paylaşan Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'ya sarılarak, "Evet" yanıtını vermişti.
İşte, Ciğerci Çıra çiftinin düğünden görüntüler.
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