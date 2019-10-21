Selin Ciğerci bekarlığa veda etti!
Uzun zamandır futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşayan Selin Ciğerci 28 Ekim Pazartesi günü nikah masasına oturuyor.
Düğün hazırlıklarını tamamlayan Ciğerci, dün bekârlığa veda partisi yaptı.
Yakın arkadaşlarının ve ailesinin katıldığı bir organizasyon düzenleyen Ciğerci, geceden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Selin Ciğerci 21 Ekim'de (bugün) Ataşehir'de kına gecesi yapacak. 28 Ekim'de de Gökhan Çıra ile nikah masasına oturacak. Çiftin nikah şahidi de Demet Akalın olacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle