Selin Ciğerci kimdir, sevgilisi kim?
Cinsiyet değiştirip kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'daki görüntüleri hala konuşulan Selin Ciğerci, Futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşıyor. Peki, paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum gelen Selin Ciğer kimdir?
Bir dönem Beşiktaş'lı bir futbolcu ve bir belediye başkanıyla ilişki yaşayan Selin Ciğerci yine aşk hayatıyla gündemde. Muğlaspor'da top koşturan Gökhan Çıra ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, Bebek Okan adıyla ünlendi. 2015 yılında geçirdiği ameliyatla kadın oldu ve adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi.
GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?
Gökhan Çıra 21 yaşında. Diyarbekırspor'da futbolcuydu. Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıkınca Diyarbakırspor Gökhan Çıra'ya tepki gösterdi. Tepkinin ardından Gökhan Çıra Diyarbakırspor 'la yollarını ayırdı. Şimdi Muğlaspor ile anlaştı.
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