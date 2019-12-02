Selen Soyder'den Can Yaman'a "libidosu düşük" yanıtı
Can Yaman'ın açıklamalarına sanat dünyasından tepki yağdı!
Can Yaman, hafta sonu Cengiz Semercioğlu'na röportaj verdi.
Yaman'ın "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı” açıklaması sosyal medyada olay oldu.
Can Yaman, "Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela “Hangimiz Sevmedik” dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzden problem yaşadım." diyerek eski partnerine de göndermede bulundu...
Selen Soyder, sette büyük kavgalar yaşadığı Can Yaman'a sosyal medyadan yanıt verdi.
Soyder, “Çok şükür ki libidosu düşük, Snop bir kadınım” dedi.
GENCO ERKAL'DAN SERT SÖZLER
Usta oyuncu Genco Erkal da Can Yaman'a sert sözlerle karşılık verdi.
"Libidosu var mı yok mu yerine, beyni var mı, yok mu'yu tartışsak nasıl olur?"
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