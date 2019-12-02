Selen Soyder Can Yaman kavgası yeniden gündemde - Neden kavga etmişlerdi?
Can Yaman, verdiği röportajda söylediği sözlerle gündem oldu. ‘Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım’ diyen Can Yaman'a davalık olduğu eski partneri Selen Soyder'den cevap gecikmedi. Peki, bir dönem aynı dizide rol alan Selen Soyder ve Can Yaman neden kavga etmişti?
Son dönemin popüler ismi Can Yaman, “Hangimiz Sevmedik” dizisindeki partneri Selen Soyder’e “Selen snob bir kadın, onunla bu yüzden problem yaşadım” diyerek göndermede bulundu. Sanat dünyasında ve sosyal medyada tepki çeken bu gönderme ardından Selen Soyder sessizliğini bozdu. Soyder, sosyal medya hesabından "Çok şükür ki libidosu düşük, Snop bir kadınım" sözleriyle yanıt verdi. İkilinin dava konusu olan kavgası da bir kez daha gündeme geldi. Peki, Selen Soyder ve Can Yaman neden kavga etmişti?
İkili 2016 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan ‘Hangimiz Sevmedik’ dizisinin setinde kavga etmiş ve olay mahkemeye taşınmıştı.
3 yıl önce yaşanan kavga uzun süre gündemi meşgul etmişti.
İkili arasında yaşanan kavganın ardından yapılan yazılı açıklamada olayın başlama sebebini, Can Yaman’ın saldırgan tavrı olduğu iddia edilmişti. Kavganın ardından Selen Soyder, kocasının isteği üzerine sete korumayla gitmeye başlamıştı.
Olayı mahkemeye taşıyan oyuncu, bir süre sonra diziden ayrılmıştı.
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