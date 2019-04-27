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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.04.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Selen Görgüzel kimdir?

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Selen Görgüzel kimdir?

Selen Görgüzel, yer aldığı projeler kadar cesur tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Oyunculuk ardından şarkıcılığa da adım atan Selen Görgüzel’in hayatı ve Hamdi Alkan ile evliliği merak ediliyor. Peki, Selen Görgüzel kimdir?

Yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi olan Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlayan Selen Görgüzel, çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı.

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.

18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var. 24 Nisan 2014 tarihinde Hamdi Alkan ile nikah masasına oturdu.

OYNADIĞI DİZİLER

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı. Eşi Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı.

Selen Görgüzel 2017 yılının yaz sezonunda ise Star TV'nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıkmıştır. Türk Malı dizisinde rol alan Selen Görgüzel, bu dizide Şehnaz karakterini canlandırdı.

 

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