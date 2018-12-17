Eski ve yeni eşin bir arada! 'Hamdi ilk söylediğinde...'
Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın samimi ve neşeli sunumuyla ekrana gelen 2.Sayfa yine çok farklı bir habere imza attı.
Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör ve yeni eşi Selen Görgüzel Alkan çok ses getirecek bir buluşmaya imza attı. “Hayat Akarken” programı ile hafta içi her gün teve2’de izleyicileriyle buluşan Selen Görgüzel Alkan, Canan Hoşgör’ü programına konuk etti.
Program öncesi 2.Sayfa kamerasına konuşan ikili oldukça ses getirecek açıklamalarda bulundu.
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