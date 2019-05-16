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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

Selda Bağcan’ı soyan hırsız tanıdık çıktı

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Selda Bağcan’ı soyan hırsız tanıdık çıktı

Selda Bağcan’ın Unkapanı’ndaki ofisine giren hırsız, kasadaki 8 bin Euro’yu çaldı. Ofisi soyan kişinin, Bağcan’ın sürekli çalıştığı teknisyen olduğu tespit edildi.

BİLGİSAYARLAR İÇİN GELDİ

Ünlü sanatçı Selda Bağcan'ın sahibi olduğu Majör Müzik şirketinin Unkapanı'ndaki ofisi, geçtiğimiz yıl Ekim ayında soyuldu. Bağcan; olay günü ofisteki bozuk bilgisayarlara bakması için, dışarıdan hizmet aldığı teknisyeni çağırdı. Bağcan, teknisyen gittikten sonra ofisteki kasanın açıldığını ve içindeki 8 bin Euro'nun çalındığını fark etti.

PARMAK İZİ ELE VERDİ

Günaydın'dan atakan Irmak'ın haberine göre; Fatih Polis Merkezi'ne başvuran usta sanatçı, Emre Y. adlı teknisyenden şikayetçi oldu. İncelenen kasada Emre Y.'nin parmak izlerine rastlandı. Emre Y., kasayı Bağcan'ın isteği üzerine açtığını belirtip suçlamayı reddetti. Teknisyen hakkında, 'hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla, yedi yıl hapis istemiyle dava açıldı.

 

Süt ve süt gerçekleri

Süt ve süt gerçekleriEsra Ceyhan ve Prof. Dr. Neriman İnanç’ın birlikte gerçekleştirdiği yayında sütün önemi, güvenli süt tüketimi, neden ambalajlı süt tercih etmeliyiz gibi merak edilen konular işlendi.
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