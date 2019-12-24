Selçuk Yöntem'e kötü haber... Tazminat 150 bine düştü

Ünlü oyuncu, İstanbul’da yaklaşık 15 şubesi bulunan kafeye 4 yıl önce, tost yerken izinsiz çekilen fotoğrafını menüde ve bir dergide kullandığı iddiasıyla 400 bin liralık tazminat davası açmıştı.



Mahkeme, yargılama sonunda Bambi Cafe’nin 284 bin lira tazminat ödemesine karar vermişti. Yargıtay tazminatı fazla bularak davayı bozdu.



Bozma ilamının ardından dava yeniden görüldü. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde yapılan duruşmada mahkeme, Selçuk Yöntem’e toplamda



150 bin lira ödenmesine karar verdi.