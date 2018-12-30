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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.12.2018 - 15:40, Son Güncelleme:

Selami Şahin kimdir, kaç yaşında?

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Selami Şahin kimdir, kaç yaşında?

Ünlü sanatçı Selami Şahin'in vefat eden ağabeyi Ahmet Şahin, son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşlarını tutamayan Selami Şahin ‘içim yanıyor’ dedi. Gündemdeki haberler ardından gözler bir kez daha Selami Şahin’in hayatına çevrildi. Peki, Selami Şahin kimdir, kaç yaşında?

Altı kardeşten dördüncüsü olan, Selami Şahin 15 Ağustos 1948 tarihinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, dünyaya geldi. Selami Şahin’in müziğe olan yeteneğini ilkokula gittiği sırada öğretmenleri keşfetti.

Bu yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen Şahin, 15 yaşında radikal bir karar alarak Hatay’dan ayrıldı. Çevre illerde başlayan iş hayatı İstanbul’da da devam etti ve birçok yerde çalışarak kendi geçimini kendisi sağladı. Fakat içindeki müzik aşkı ve şarkı söyleme isteği onu, dönemin ünlü bestecisi İrfan Özbakır’la bir araya getirdi. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında Şahin’e ilk 45’lik plağını yaptı. Sözü Göksel Orhon’a, bestesi İrfan Özbakır’a ait olan “Zeynebim”, plağın ilk şarkısıdır.

Şahin, daha sonra 1968 yılında “Sabır Taşı” 45’liği ile asıl ününe kavuşmuş ve bu sırada ders almadan kitapların yardımı ile kendi kendine notaları öğrenmiştir. Hislerini notalarla da ifade etmeyi öğrenen Şahin, müzik hayatına artık sadece yorumcu olarak değil, bestecilik kimliğini de katarak yürümeye devam etmiş ve 1969 yılından itibaren beste ve sözlerini kendisi yazmaya başlamıştır. Ayrıca birçok enstrümanı çalmaya da yine bu dönemde başladı.

Yapmış olduğu ilk bestesi; “Sen Mevsimler Gibisin” ile 4. Altın Kelebek / Yılın Şarkısı ödülüne sahip oldu. O günden itibaren, Selami Şahin şarkıları Türkiye’de birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Bugüne kadar 24 adet 45’lik plak, 7 adet 33’lük plak (LP), 13 adet ise Kaset & CD albüm yaptı. 300’ün üzerinde bestesi olan Şahin’in yaklaşık 150 eseri hit oldu. Bu önemli şarkılardan bazıları; “Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Ben Sevdalı Sen Belalı, Boş Vere Boş Vere, Bulamazsın, Dostlarım (İçkim & Sigaram), Eskimeyen Dost, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Hesabım Var, Islak Mendil, Kadere Şikayetim Var, Namert Olayım, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Sen Mevsimler Gibisin, Seni Sevmediğim Yalan, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Sensiz Olmuyor, Tanımam Senden Başka, Tanrım, Tapılacak Kadınsın, Ya Seninle Ya Sensiz”dir.

Bu eserler, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edilmiştir. Ayrıca Şahin, Ghada Ragab ve Enrico Macias gibi birçok ünlü isimle ortak projelerde de yer aldı. Yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak devam ettiği müzikal yaşantısına, daha sonra sanat yönetmenliği ve vokal koçluğunu da ekledi. 

1980'de, Lider Müzik adlı müzik yapım şirketini kurdu.

45. sanat yılını kutladığı 2011 yılında ise daha önce birçok sanatçı tarafından yorumlanan eserlerini; akustik ve güncel düzenlemelerle yeniden bir araya getirerek, “Mahzen” isimli albümünde tekrar yorumladı. 

Müzik kariyerinin dışında oyunculuk kariyeri de olan Selami Şahin, birçok uzun metrajlı filmde de başrol oynadı. Bunlardan en önemlisi 2002 yılında, 22 ülkede gösterime giren Mısır & Türkiye ortak yapımı “Mumya Firarda” isimli filmdir. Bu film, 6. Hollywood Film Festivali’ne davet edilen ilk Türk filmi olmuş, Şahin’in oyunculuğu ise büyük beğeni toplamıştır.[6] Şarkıları, çoğu dizi ve filmde de kullanılmıştır. Kendisinin rol aldığı diğer yapımlar ise; “Köyün Beş Güzeli (1970), Bağrımdaki Ateş (1981), Kaderi Zorlama (1985), The Dealer (2010)”dır

2012 yılında Akbank’ın reklam filmi için sözü ve bestesi yine kendisine ait olan “Sensiz Olmuyor” isimli şarkısını seslendirdi.

1985 yılında evlenen sanatçının üç çocuğu var.

 

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