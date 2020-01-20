Selami Şahin hakkında Eftelya'dan şok iddia!

Şarkıcı Selami Şahin'den mesajlar aldığını ve ona yakışmayacak tavırlar sergilediğini iddia etti. Selami Şahin'in adını vermeden olayı anlatan Eftelya, kısa süre sonra bu kişinin o olduğunu açıkladı. İşte herkesi şaşırtacak o açıklama!