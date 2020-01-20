Haber Giriş: 20.01.2020 - 13:44,
Selami Şahin hakkında Eftelya'dan şok iddia!
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan ünlü radyocu Eftelya Nur Öktem, Rafet El Roman'ın ona DM'den yazmasını ifşa etmesiyle konuşulmuştu. Bu tip olaylarla sık sık karşılaştığını söyleyen Eftelya, yine çok şaşırtacak bir isimle gündeme bomba gibi düştü.
Şarkıcı Selami Şahin'den mesajlar aldığını ve ona yakışmayacak tavırlar sergilediğini iddia etti. Selami Şahin'in adını vermeden olayı anlatan Eftelya, kısa süre sonra bu kişinin o olduğunu açıkladı. İşte herkesi şaşırtacak o açıklama!
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