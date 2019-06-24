Selahattin Taşdöğen kimdir?
Selahattin Taşdöğen, yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle tanınıyor. Geniş Aile, Kaynanalar, Çılgın Bediş gibi dizilerin kadrosunda yer alan Selahattin Taşdöğen, dokuz yılı aşkın bir süre çeşitli okullarda resim-iş, sanat tarihi ve turizm öğretmenliği yapıyor. Peki, Selahattin Taşdöğen kimdir?
Tiyatro ve Sinema oyuncusu Selahattin Taşdöğen, 19 Temmuz 1951 tarihinde dünyaya geldi. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Kariyeri boyunca çeşitli tiyatro oyunları, dizi ve filmlerde rol aldı.
Selahattin Taşdöğen aynı zamanda bir öğretmen. Dokuz yılı aşkın bir süre çeşitli okullarda resim-iş, sanat tarihi ve turizm öğretmenliği yapıyor. Sanatçının görev aldığı tiyatrolar; Bakırköy Komedi Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu, Ercan Yazgan Tiyatrosu, Kenan Büke Tiyatrosu, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu.
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