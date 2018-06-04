Yeşilçam'dan bir vefasızlık daha... Selahattin Fırat son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Selahattin Fırat Şişli Cami’nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
92 yaşında vefat eden oyuncu, Kavaklı Gürpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kemal Sunal filmlerinde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hatırladığımız, Yeşilçam’ın usta oyuncusu Selahattin Fırat’ın cenaze namazına katılan tek ünlü isim Yusuf Sezgin oldu.
Melis Fırat konu ile ilgili olarak ‘Babam bunu görseydi 'canları sağ olsun' derdi, biz de 'canları sağ olsun' diyoruz’ dedi.
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