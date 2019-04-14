Yırtmacımın sorulması beni utandırdı

◊ Geçtiğimiz haftalarda Şehrazat’ın imzasını taşıyan “İmdat” isimli bir şarkı yayınladınız. Şarkının yayınlamasının ardından magazin dünyasında “Bu da mı şarkıcı oldu” diye yorum yapılmasından dert yandınız. O zaman şu soruyla başlayalım, koskoca Şehrazat beğenmediği sese şarkı verir mi?

- Einstein’ın dediği gibi “ön yargıları parçalamak, atomu parçalamaktan zordur...” Ön yargıyla mücadele etmek bana ciddi anlamda zaman kaybettiriyor. Eskiden yapılan yorumlar beni yıldırıyordu. Şimdi ise tam tersi beni daha çok kamçılıyor. Demek ki bir başarı söz konusu ki insanlar irrite olabiliyor. Beni bu şekilde eleştirenlere diyeceğim şu: Bu benim ilk şarkım değil.

◊ Evet, daha önce de bir EP yayınlamıştınız.

- 2012’de kendi iki bestemden oluşan “Çocuk Kadın” isimli bir EP yayınladım. Evde daha bir sürü Selen Görgüzel şarkısı var.

ŞEHRAZAT’LA BİR TEK SAÇ KONUSUNDA ANLAŞAMADIK

◊ Peki neden müzikal yönünüzü bu kadar geç öğrendik?

- Aslında çocukluğumdan beri müziğin içindeyim. Ancak oyunculuk tarafım daha ön plana çıktığım için müzikal tarafım duyulmadı. Belli bir yaş, belli bir bilinirlikten sonra şarkı söylemem garipsenmiş olabilir. Ama dediğiniz gibi koskoca Şehrazat öyle herkese şarkı vermez! Şehrazat dediğimiz duayenin Sezen Aksu, Ajda Pekkan gibi büyük ustaların şarkılarında imzası var. Beni de teste tabi tuttu... Dinledi, ne kadar istiyorum ne kadar sahip çıkacağım diye baktı. Ne zaman ki emin oldu, şarkısını bana teslim etti. Bir tek saçım konusunda anlaşamadık.

◊ Neden?

- Saçlarımı kısacık kestirmemi istiyor. Daha dinamik ve tazelenmiş bir görüntü seviyor. Allah’tan uzun saça ikna ettim. Bir tek bu konuda yorumunu dinlemedim... Onun dışında Şehrazat’ın sözünden asla dışarı çıkmıyorum. Benim için bir hayat koçu gibi. İyi ki hayatımda.

◊ Şarkı yayınlandıktan sonra nasıl tepkiler aldınız?

- Eşim dostum neden aktif olarak müzik yapmadığım konusunda hayıflandı. Yapabileceklerimi gören her profesyonel yanımda olmayı istiyor, bu da benim için gurur verici. Ben artık bu kadar mütevazı olmak istemiyorum. Her zaman mütevazı olup, o kadar haddini bilerek yaşadım ki, haddimi bilmekten iş yapamadım. “Selen sen dur bakalım, bu işe bu kadar yıllarını vermiş insanlar varken sen kim oluyorsun” diye diye yıllarca kendimi o kadar eleştirdim ki, bu durum ciddi bir zaman kaybına sebebiyet verdi.

◊ Aslında son dönemde birçok oyuncu artık şarkı söylüyor. Gerçekten sesleri iyi olanlar da var... Sizin şarkı söylemeniz neden bu kadar eleştirildi?

- Rüştünüzü, Türkiye’ye mal olmuş projelerde ispat ettiyseniz işiniz çok kolaylaşıyor. Ben de 16 yaşımdan beri kamera önündeyim. Önemli reytinglere ulaşan dizilerde rol aldım. Ancak şu an piyasada şarkı çıkarmış oyuncularınki kadar popüler dizim olmadığı için bu ön yargılarla karşılaştım. Onlar için bir mücadele gerekmiyor, onlara her şey hak. Ama Selen yaptığı zaman “bu da mı yaptı” ile başlayan bir sürü ön yargıya sebebiyet veriyor. Tırnaklarımla mücadele ederek, sabırla yerimi sağlamlaştırıyorum. Acelem yok, her işim adrese ulaşıyor, görüyorum. Mesela “İmdat”la birlikte eski şarkım “Çocuk Kadın” da radyolar da çalmaya başladı.

HAMDİ BÜTÇEYİ AZALTAMAYINCA KLİBİ GÜLŞEN ÇEKTİ

◊ Eski şarkılarınıza da yeniden klip çekmeyi düşünüyor musunuz?

- “Çocuk Kadın”ı zaten kadın hakları derneklerinden biriyle projelendirmeyi düşünüyoruz. Yakında da klibini çekeriz. Klibini Hamdi Alkan çekecek inşallah.

◊ “İmdat”ın klibini niye eşiniz değil de Gülşen Aybaba çekti?

- Çünkü Hamdi, çok prodüksiyonlu bir iş düşündü. Sanırsın ki “Yüzüklerin Efendisi”ni çekeceğiz. (Gülüyor) “Hamdicim bütçeyi azaltacak şeyler yapsak” dedim ama o tabii ki yönetmen olarak baktığından bütçesini azaltamadı. Gülşen de çok kaliteli bir yönetmen ama klip yönetmeni olduğu için normal bütçelendirebildi. “Çocuk Kadın”a dramatik altyapılı bir klip çekeceğimiz için o duyguyu da en iyi Hamdi Bey verecektir.

◊ “İmdat” klibindeki seksi hallerinizi gören Hamdi Bey’in tepkisi ne oldu?

- Evde neysem, kamera önünde de oyum... O yüzden Hamdi’yi çok şaşırtmadım. Hamdi beni tanıdığı için enerjini kontrol et, insanlar seni anlamayabilirler diye sürekli ikazlarda bulunuyor. Çünkü seksi bir kadın olduğumu düşünerek davranmıyorum. Çocukça davrandığım için yaptığım hareketlerin bir seksapelle buluştuğunu öngöremediğim için belki de öyle anlaşılıyor. Öyle görüneceğini bilsem utanırım. Eşim de içimi dışımı iyi bildiği için bana bu anlamda müdahale etmiyor.

Yırtmacımın sorulması beni utandırdı

◊ Gillette Milliyet Yılın Sporcuları Ödülleri töreninde giydiğiniz derin yırtmaçlı elbise olay oldu... Hamdi Alkan’ın muhabirler o elbiseyi sorunca yaptığı “Konuyu açmayalım, Selen orada açmış açacağı kadar” yorumu da boşanacağınız dedikodularını beraberinde getirdi. Gerçekten o elbise ilişkinizde sorun yarattı mı?

- Hayır, elbise sorun yaratmadı. Hamdi orada espri yapmış, “Konuyu açmayalım, Selen orada açmış açacağı kadar” diye. Bana “Evli kadınsın, ayıp değil mi” diyorlar. Anlamıyorum gerçekten... İnsanlar sadece bekârken mi koca aramak için açık giyiniyorlar? Neden benim giymem sorun oluyor? Açık da giyinmiyorum aslında.

◊ O elbisenin cesur bir dekoltesi olduğunu düşünmüyor musunuz?

- Her kadının giyindiği gibi giyinmiyorum ama elbise bende açık duruyorsa bu benim suçum değil. Size yemin ediyorum, o kıyafeti başka bir kadına da giydirelim. Aynı reaksiyonu alacaksa, o zaman ben de bundan sonra öyle giyinmeyeceğim! Zaten eşimin rahatsız olacağı şekilde giyinen kuşanan, oturan bir kadın olmuş olsaydım Hamdi beni hayat arkadaşı olarak tercih etmezdi. Artık çocuk değiliz ki birbirimizi değiştirmekle uğraşalım.

◊ İlişkinizde dünden bugüne hiç değişmediniz mi?

- Ben ilk gün neysem, aynı Selen’im. O da; yok o artık aynı değil, bir 60 kilo verdi. (Gülüyor) Müdahale edeceği, eşimi ve ailemi rencide edecek bir hareket yapmıyorum, yapmam da. Hamdi Alkan gibi yılların tiyatro hocası, bir yönetmene gidip de karısının yırtmacını sormaları utandırıyor beni. Keşke yaptığı projelerden sorular sorsalar.





◊ “2. Sayfa” adlı magazin programında “Evliliklerinde ciddi bir kriz geçirdi ama çok şükür atlattılar” açıklaması yapıldı... Bu iddiaların da mı aslı yok?

- Ben ilk Hamdi’yle evlendiğimde de dedikodular çıkmış, “yönetmen olduğu için evlendi” denmişti. Şimdi şarkı çıkardım, “bu yüzden boşanacak” diyorlar. Bu bir beklenti aslında. Tabii ki her evlilikte olduğu gibi bizim de tartışmalarımız, anlaşamadığınız anlar oluyor. Ama bu demek değildir ki boşanacağız. Evlilik, iyi ve kötü gün birlikteliğidir. Hamdi’nin eşiyim, kardeşiyim, dostuyum, hastaysa başında duranıyım. Aynı şey onun için de geçerli. Bu paylaşım ne zaman biter, o zaman bu konunun varlığı konuşulur. Ama bu dedikoduya sebep verecek inanın hiçbir şey yok.

Güzelliğimin avantajını yaşayamadım

"Şu güzelliğimin hiç avantajını yaşayamadım. Oysa güzellik yarışmasına katılıp bir anda albüm çıkarıyor ya da başrol kapıyorlar. Ben ise hep dezavantajını yaşadım. İnşallah elde ettiğimiz başarılarla bu ön yargıları kırıp sevenlerimizin daha çok takdirini kazanıp gönüllerde taht kurarım.”

İnsanlar birbirine malı gibi sahip çıkmamalı

◊ Eşiniz size hiç müdahale etmiyor mu?

- Hamdi gerçeklerle benim yanımda. “Şu şarkıyı okuma sesine gitmez”, “dedikodulara mahal verecek şunları yapma” diyor. Yol göstericim olarak hayatıma müdahalesi varsa vardır. Kıskançlık olarak hiçbir zaman bir müdahalesi olmadı...

◊ Zaten siz de müsaade etmezsiniz sanırım...

- (Gülüyor) İnsanlar birbirine malı gibi sahip çıkmamalı. Ben evime, arabama bile sahip çıkmıyorum. İlişkilerde de sevin, güzel geçinin. O onu yiyor, o onu. Belli bir yaştan sonra çekilecek şey değil. 24 Nisan’da şükürler olsun ki evliliğimizde 5’inci yılımızı kutluyoruz. Yıl dönümümüzde ilk sahnemi, performansımı Gece Nakkaştepe’de sergileyeceğim.

◊ Çifte kutlama yapacaksınız yani...

- Evet, mutluluğumuzu görmek isteyenler 24 Nisan’da Gece Nakkaştepe’ye gelebilir. Orada evlilik yıldönümüzü de kutlayacağız.

◊ Artık sadece şarkıcıyım diyor musunuz yoksa oyunculuğa devam edecek misiniz?

- Bundan sonra müzik ön planda olacak benim için ama asla oyunculuk da gerisinde durmayacak.