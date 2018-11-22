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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Seks kasetiyle şantaj davası

Ceylan Sever
Ceylan Sever
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Ceylan Sever
Ceylan Sever
Seks kasetiyle şantaj davası

Oyuncu Mustafa Tolga Pancaroğlu hakkında, birlikte oldukları dönemde seks görüntülerini kaydettiği eski sevgilisi Eda Pera Küçük’e şantaj yaptığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MUSTAFA Tolga Pancaroğlu’nun adı geçen yıl birkaç farklı tarihte sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük’ü darp ettiği haberleriyle gündeme gelmiş, hakkında “tehdit, yaralama ve hakaret” suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

O dava sonuçlanmadan Pancaroğlu hakkında bir yeni dava daha açıldı. Küçük, önceki gün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ünlü oyuncunun sevgili oldukları dönemde çektiği seks kayıtlarıyla kendisine şantaj yaptığını ileri sürdü.

Küçük savcılık ifadesinde, “Bu kayıt benim bilgim ve rızam dışında çekilmiştir, tarafıma şantaj amaçlı gönderilmiştir. Şüphelinin cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

O görüntüleri kendi çekti

Pancaroğlu ise ifadesinde suçlamayı reddetti: “Cep telefonumda şikâyetçiye ilişkin herhangi bir nü ya da cinsel içerikli görüntü bulunmamaktadır. Sadece evimdeki bilgisayarımda kısa süreli görüntü vardır. Bunu da şikâyetçinin kendisi çekmişti. Cep telefonum ve bilgisayarımı inceleme yapılması için kendi rızam ile teslim etmek istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

Soruşturmasını tamamlayan savcılık, Pancaroğlu hakkında “şantaj” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. 

Ceylan Sever
Ceylan Sever
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