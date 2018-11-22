Seks kasetiyle şantaj davası
Oyuncu Mustafa Tolga Pancaroğlu hakkında, birlikte oldukları dönemde seks görüntülerini kaydettiği eski sevgilisi Eda Pera Küçük’e şantaj yaptığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
MUSTAFA Tolga Pancaroğlu’nun adı geçen yıl birkaç farklı tarihte sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük’ü darp ettiği haberleriyle gündeme gelmiş, hakkında “tehdit, yaralama ve hakaret” suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
O dava sonuçlanmadan Pancaroğlu hakkında bir yeni dava daha açıldı. Küçük, önceki gün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ünlü oyuncunun sevgili oldukları dönemde çektiği seks kayıtlarıyla kendisine şantaj yaptığını ileri sürdü.
Küçük savcılık ifadesinde, “Bu kayıt benim bilgim ve rızam dışında çekilmiştir, tarafıma şantaj amaçlı gönderilmiştir. Şüphelinin cezalandırılmasını istiyorum” dedi.
O görüntüleri kendi çekti
Pancaroğlu ise ifadesinde suçlamayı reddetti: “Cep telefonumda şikâyetçiye ilişkin herhangi bir nü ya da cinsel içerikli görüntü bulunmamaktadır. Sadece evimdeki bilgisayarımda kısa süreli görüntü vardır. Bunu da şikâyetçinin kendisi çekmişti. Cep telefonum ve bilgisayarımı inceleme yapılması için kendi rızam ile teslim etmek istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum.”
Soruşturmasını tamamlayan savcılık, Pancaroğlu hakkında “şantaj” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
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