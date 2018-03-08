Şehnaz Tuna ölen eşinin ardından konuştu: Her gece Mehmet'le yatıyorum

Mehmet Tuna’nın 42 yıllık kulübü Etiler Şamdan Şubat 2017’de kapatılmıştı. Zor günler yaşayan Mehmet Tuna Haziran 2017’de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.
Boşanmasına rağmen, Mehmet Tuna için ‘hayat arkadaşım’ dediği psikolog Şehnaz Tuna, Şamdan Dergisi’ne konuştu. Nasıl yas tuttuğunu şu sözlerle anlattı:
“Her gece Mehmet’le yatıyor, onunla uyanıyorum. Cuma günleri mezarına gidip sevdiği müzikler eşliğinde çiçeklerini tazeliyorum. Duamı ediyorum. Mehmet’e ithaf edeceğim bir kitap yazıyorum.”
Cengiz Semercioğlu yazdı: Seda Sayan’ın etrafında aklını karıştıranlar var
'ÖFKEM DEVAM EDİYOR'
Psikolog Şehnaz Tuna “Aile olarak art arda felaketler yaşadık. Önce Şamdan kapandı, sonra Mehmet’i kaybettim. Mehmet ‘çocuğum’ dediği Şamdan’a veda edemedi. Öfkem, kızgınlığım var. Acım o kadar büyük ki kimseyle muhatap olmak istemiyorum” dedi.
Etiler Şamdan’ın mülk sahibi Seda Sayan, Mehmet Tuna’yı, kirasını ödemediği gerekçesiyle icra yoluyla çıkarmıştı.
2 Şubat’ta kalp krizi geçiren Mehmet Tuna, Haziran’da ölünce kızı Deniz Tuna, Seda Sayan için sosyal medyada ‘Babamın katili’ yazmıştı.
'YAS DÖNEMİNDEYDİ'
Seda Sayan 20 yaşındaki Deniz Tuna’ya dava açtı. Genç kız hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Deniz Tuna’nın annesi Şehnaz Tuna, Posta’ya şunları söyledi:
“Deniz babasının ölümünden hemen sonra, yas döneminde o ifadeyi kullanmış. Kısa süre içinde sildi. Şimdi Amerika’da, üniversitede. Mayıs’ta Türkiye’ye dönecek ve ifade verecek. Bir yere kaçtığı yok. Adalet ne derse o!”
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün