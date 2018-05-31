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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
31.05.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

Şehit ve gazi yakınlarıyla minnet dolu kucaklaşma

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Şehit ve gazi yakınlarıyla minnet dolu kucaklaşma

Aralarında Revna Demirören, Demet Sabancı Çetindoğan ve Ebru Yaşar’ın da bulunduğu 17 kadın, şehit ve gazi aileleri için iftar daveti verdi. Merter Polisevi’ndeki davete 1600 kişi katıldı.

Revna Demirören, Demet Sabancı Çetindoğan, Monik İpekel, Ebru Yaşar, Tülay Ulusoy ve Hanife Akdağ’ın da aralarında bulunduğu, sanat ve cemiyet hayatından 17 kadının organize ettiği “Şehit ve Gazi Aileleriyle İftar Yemeği” davetine 1600 kişi katıldı. Ünlü isimler gecede şehit ve gazi yakınlarıyla kucaklaştı.

Şehit ve gazi yakınlarıyla minnet dolu kucaklaşma

Ebru Yaşar - Revna Demirören - Şeyma Şahin - Monik İpekel

AİLELERİ BİZE EMANET
İftar öncesi soruları yanıtlayan Ebru Yaşar, şöyle konuştu: “Bu aslında bir iftar yemeği değil, bu bir kucaklaşma. Şehit aileleri bizlere emanet. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Ben polis kızı olduğum için polis ve askerlere ayrı bir sempatim var. Onların olduğu yere, mutlulukla, koşa koşa geliyorum. Bizler bugün bu topraklarda huzurla yaşıyorsak, ecdadımızın ve şehitlerimizin sayesindedir.” Organizasyon, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı, iftarla devam etti.
Şehit ve gazi yakınlarıyla minnet dolu kucaklaşma

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan

TEKERLEKLİ SANDALYE YARDIMI
Hayırseverler adına konuşan Monik İpekel, yanlarında getirdikleri tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi Müberra Çalışkan, gecenin sonunda organizasyonda emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi.
Şehit ve gazi yakınlarıyla minnet dolu kucaklaşma

Ivana Sert - Demet Sabacı Çetindoğan
Şehit ve gazi yakınlarıyla minnet dolu kucaklaşma

Revna Demirören - Tülay Ulusoy - Ebru Yaşar - Demet Sabacı Çetindoğan
Şehit ve gazi yakınlarıyla minnet dolu kucaklaşma

Müberra Çalışkan - Arzu Vatansever
Şehit ve gazi yakınlarıyla minnet dolu kucaklaşma

Aslı Hünel
Şehit ve gazi yakınlarıyla minnet dolu kucaklaşma

Hanife Akdağ
Şehit ve gazi yakınlarıyla minnet dolu kucaklaşma

Ebru Yaşar, iftara katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Şehit ve gazi yakınlarıyla minnet dolu kucaklaşma

Eda Erkul

 

 

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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