Şehit ve gazi yakınlarıyla minnet dolu kucaklaşma
Aralarında Revna Demirören, Demet Sabancı Çetindoğan ve Ebru Yaşar’ın da bulunduğu 17 kadın, şehit ve gazi aileleri için iftar daveti verdi. Merter Polisevi’ndeki davete 1600 kişi katıldı.
Revna Demirören, Demet Sabancı Çetindoğan, Monik İpekel, Ebru Yaşar, Tülay Ulusoy ve Hanife Akdağ’ın da aralarında bulunduğu, sanat ve cemiyet hayatından 17 kadının organize ettiği “Şehit ve Gazi Aileleriyle İftar Yemeği” davetine 1600 kişi katıldı. Ünlü isimler gecede şehit ve gazi yakınlarıyla kucaklaştı.
Ebru Yaşar - Revna Demirören - Şeyma Şahin - Monik İpekel
AİLELERİ BİZE EMANET
İftar öncesi soruları yanıtlayan Ebru Yaşar, şöyle konuştu: “Bu aslında bir iftar yemeği değil, bu bir kucaklaşma. Şehit aileleri bizlere emanet. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Ben polis kızı olduğum için polis ve askerlere ayrı bir sempatim var. Onların olduğu yere, mutlulukla, koşa koşa geliyorum. Bizler bugün bu topraklarda huzurla yaşıyorsak, ecdadımızın ve şehitlerimizin sayesindedir.” Organizasyon, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı, iftarla devam etti.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
TEKERLEKLİ SANDALYE YARDIMI
Hayırseverler adına konuşan Monik İpekel, yanlarında getirdikleri tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi Müberra Çalışkan, gecenin sonunda organizasyonda emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi.
Ivana Sert - Demet Sabacı Çetindoğan
Revna Demirören - Tülay Ulusoy - Ebru Yaşar - Demet Sabacı Çetindoğan
Müberra Çalışkan - Arzu Vatansever
Aslı Hünel
Hanife Akdağ
Ebru Yaşar, iftara katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Eda Erkul