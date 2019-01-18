Şehit çocuklarına destek
Sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri önceki akşam şehit çocukları için buluştu. “Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği”nin tanıtım gecesinde duygusal anlar yaşandı.
Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği’nin tanıtım gecesi Wow İstanbul Otel’de düzenlendi. Birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen gecede açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Meltem Kaya “Şehitlerimizin emanetleri olan çocukları için 81 ilden 81 şehit çocuğunun hayallerini gerçekleştirmek üzere yola çıktık” dedi. Duygusal anların yaşandığı gecede 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir, abisinin sırt çantası ve beresini derneğe hediye etti. Demet Akalın, Fatih Ürek, Umut Akyürek, Wilma Elles, Kamuran Akkor, Ferman Toprak gibi birçok ünlü isim davete katıldı.
Atilla Kaplakarslan - Kamuran Akkor - Meltem Kaya - Wilma Elles
Ak Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle’ye plaketini dernek yönetim kurulu üyesi Mehmet Selçik verdi.
Tuncay Akça - Ahmet Arıman
Coşkun Sabah ile Ferman Toprak bir şarkıda düet yaptı.
Gecenin sunuculuğunu Özlem Yıldız ile Uğur Arslan üstlendi.
Tekirdağ Ak Parti Milletvekili Mustafa Yel’e plaketini şehit eşi Semra Hatunoğlu takdim etti.
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