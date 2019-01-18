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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.01.2019 - 08:23, Son Güncelleme:

Şehit çocuklarına destek

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Şehit çocuklarına destek

Sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri önceki akşam şehit çocukları için buluştu. “Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği”nin tanıtım gecesinde duygusal anlar yaşandı.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği’nin tanıtım gecesi Wow İstanbul Otel’de düzenlendi. Birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen gecede açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Meltem Kaya “Şehitlerimizin emanetleri olan çocukları için 81 ilden 81 şehit çocuğunun hayallerini gerçekleştirmek üzere yola çıktık” dedi. Duygusal anların yaşandığı gecede 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir, abisinin sırt çantası ve beresini derneğe hediye etti. Demet Akalın, Fatih Ürek, Umut Akyürek, Wilma Elles, Kamuran Akkor, Ferman Toprak gibi birçok ünlü isim davete katıldı.

Şehit çocuklarına destek

Atilla Kaplakarslan - Kamuran Akkor - Meltem Kaya - Wilma Elles
Şehit çocuklarına destek

Ak Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle’ye plaketini dernek yönetim kurulu üyesi Mehmet Selçik verdi.
Şehit çocuklarına destek

Tuncay Akça - Ahmet Arıman
Şehit çocuklarına destek

Coşkun Sabah ile Ferman Toprak bir şarkıda düet yaptı.
Şehit çocuklarına destek

Gecenin sunuculuğunu Özlem Yıldız ile Uğur Arslan üstlendi.
Şehit çocuklarına destek

Tekirdağ Ak Parti Milletvekili Mustafa Yel’e plaketini şehit eşi Semra Hatunoğlu takdim etti.

 

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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