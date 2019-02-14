Şehir efsanesine son noktayı koydu
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, ünlülerin taksi plakası sahibi olmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Gülben Ergen ve Bülent Ersoy’a ilişkin 20-30 tane taksi plakaları olduğuna dair iddiaların doğru olmadığını belirten Aksu, bir kişinin sadece bir tane taksi plakası alabileceğini belirtti. Kanunda açık ve net olarak belirtilen kurallar çerçevesinde taksi plakası satışı yapıldığını belirten Aksu, “Bülent Ersoy, Gülben Ergen gibi ünlülerin, futbolcuların onlarca taksisi var efsanelerini haber olarak arada görüyoruz ama doğru değil. Ünlülere kayıtlı bir plaka kaydı İstanbul’da yok. Bir ticari taksiyi bir kişi veya on kişi ortaklaşa alabilir ama bir kişi ikinci taksiyi alamaz. Kanun burada çok net.” dedi.
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