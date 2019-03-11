Seher Dilovan'dan Hatice'ye ağır sözler
Seher Dilovan, gelinlik defilesinde podyuma çıkan meslektaşı Hatice’yi ağır sözlerle eleştirdi.
Dilovan tepkisini 2. Sayfa'ya anlattı:
*Ankara oyun havaları söyleyen eğlenceli keyifli müzik yapan bir genç kızdan podyumda poposunu siyah bir şifonun içinden paparazzilere sunan bir kadına dönüşmek. Hatice…
*Babası başı geleneksel kasketli bildik bir Anadolu ailesinin kızı, Arif Sağ’ın öğrencisi.
*Evet evet oydu, Hatice’ydi podyumdaki. Bu sefer kıvrak keyifli türkülerini söylemek için değildi orada olmasının sebebi. İnsanlığa dayatılan sistemin sıkışmışlığının sonucuydu bu, ne yapacağını şaşırmıştı.
*Yönünü bulamayan bir kuş gibi oraya buraya çarpa çarpa kendisini podyumda buldu, o siyah transparan elbisenin içinde.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle