Seda’ya yakışmadı

Onur Baştürk: Negatif çıkan DNA testine güvenmemek, “ileride aksi çıkarsa” diye kehanetçilik oynamak ve özür dilememek için türlü gerekçelerin ardına sığınmak Seda Sayan’a yakışmadı.

O yüzden kendisini haksız ve DNA testine güvenmediği için de şuursuz buluyorum.Cengiz Semercioğlu: Seda Sayan bir özürle noktayı koysa, bu polemiklerin hiçbiri yaşanmayacaktı. “Evet bir hata yaptı ama özür dilemesini de bildi” yorumlarını okuyacaktı.

DNA sonuçlarının ortaya çıkmasına ve Hale Soygazi’nin haklılığı kanıtlanmasına rağmen ısrarla saçma bir iddiayı sürdürmek hiç doğru değil.

Ömür Gedik: Hale Soygazi’yi aylarca aslı astarı olmayan bir iddia nedeniyle uğraştırmak ve üzmek tabii ki bir özür gerektiriyor. “İleride tersi çıkar” meselesi ise pek olası değil. Hadi diyelim oldu da tersi çıktı, o zaman da Seda Sayan’ın haklı olduğunu, ondan özür dilenmesi gerektiğini yazarız. Ama şu noktada özrü hak eden Hale Soygazi.

Artık gizlenmiyorlar

Haftanın romantik pozu Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay’dan geldi. Çeşme’deki bir plajda Kelebek’in yakaladığı bu kareyi yorumlayalım...

Ömür Gedik: Gerçekten aşk, gerçeklik ve samimiyet kokan bir poz. Romantik film afişi olabilir.

Onur Baştürk: Çok güzel pozdu. Nihayet her iki taraf da rahatladı. Edvina ve İbrahim de saklanmadan gizlemeden ortalığa çıkmaya başladı.

Cengiz Semercioğlu: Artık ortalıklarda görünmeye başladılar. Yıllarca şehir dedikodusu olarak kulaktan kulağa anlatılan bir hikayeydi. İbo ve Demet boşanınca, Demet yeniden evlenince bu aşk da su yüzüne çıktı. Ne yaşandıysa yaşandı, bitti artık. Herkese mutluluklar demekten başka bir şey söylenmez.

Rap’çiler daha samimi

Rap’çi atışmaları artık yeni magazinimiz oldu. Norm Ender’in, Ezhel ve Ben Fero’ya laf attığı şarkısının videosu bir haftada 23 milyon kez izlendi. Rap’çilerin bu çılgın polemiğine Konsey ne diyor? Samimiler mi, yoksa her şey palavra mı?

Cengiz Semercioğlu: İş giderek lümpenleşmeye başlayacak diye korkuyorum ben. Sözün, müziğin, yaşam tarzının ucuzlaşabileceği ortama çok müsait bizim rap müziği ve onu icra eden arkadaşlar. Her çıkan sosyal medya fenomeni nasıl bir öncekini aratıyorsa rap’çiler de öyle olmaya başladı. Kısa yoldan şöhret ve parayı bulma kapısı olarak bakılıyor bu müziğe ki, en büyük tehlike bu...

Ömür Gedik: Rap doğası gereği polemikler, isyan ve atışma barındırıyor içinde. Bu açıdan rap’çilerin atışmalarının, popçuların gündeme gelme amaçlı atışmalarından çok daha samimi olduğunu düşünüyorum.

Onur Baştürk: Valla öteden beri didişir ve atışır rap dünyası ama bu kez hepsi aynı anda çok popüler zamanlarını yaşıyor ve dolayısıyla atışmaları herkesin diline düştü, ilgi çekti. Ama şu an bu deli atışmadan yararlandıkları da ortada. Çünkü fanları “Kim ne diyecek?” diye tenis maçı izler gibi taraflara bakıyor.

Ezhel bir gecede pat diye “Lo lo lo”yu sürdü piyasaya mesela. Şimdi bir de “Fight Kulüp” geliyor Norm Ender’e yanıt olarak. Böyle çocuk gibi didişirlerse samimiyetlerine inanmayacağım ben artık.

Hangisinin yaptığı doğru?

Kenan Doğulu’nun 4 saatten uzun süren konserleri övgü topluyor, yeni nesil isimlerden Zeynep Bastık’ın konserlerinde çok ara vermesi eleştiriliyor. Sizce Kenan mı abartıyor, yoksa Zeynep’in yaptığı mı doğru?

Onur Baştürk: Kenan zevk alıyor plaj konserlerinde ama 4.5 saat sahnede kalması aslında abartı. Zeynep Bastık’ın ise konserlerinde çok ara verdiği (bazen 40 dakika) söyleniyor ama onun çıktığı yerler kulüp genelde. Orada verilen molanın izleyici için önemli olduğunu düşünmüyorum.

Cengiz Semercioğlu: Kenan bu sektörde işine ve seyircisine saygı gösteren isimlerin başında geliyor. Eğlendirmesini biliyor. Çıktığı mekanı mutlu ediyor, seyirciyi mutlu ediyor, ekibini mutlu ediyor, kendi mutlu oluyor. Daha ne olsun... Sahnede uzun aralar veren genç şarkıcılar bu listeyi yapıp kimi mutlu ettiklerine baksınlar. Biri bile eksikse işlerini iyi yapmıyorlar demektir.

Ömür Gedik: Kenan’ın konserleri öyle eğlenceli geçiyor ki kendisi dahil kimse bitsin istemiyor. Yine de o tadında bırakma sınırını aşmadığını düşünüyorum. Konserlerde uzun aralar ise sadece Zeynep’te değil herkeste eleştiri alır. İyi konserin sırrı ne az ne çok, tadında olmasıdır.

Seray: Sözlerimin arkasındayım

Seray Sever, yorumculuk yaptığı programda “Fasulye pahalıysa pahalı, çalışacaksın ya da fasulye yemeyeceksin, ucuz sebze yiyeceksin” dedi, sosyal medyada olay yarattı. Seray Sever ne demek istedi bu fasulye felsefesiyle?

Cengiz Semercioğlu: Seray’ı severim ama bunun tam karşılığı zevzeklik yapmaktır. İnsanların derdiyle, alım gücüyle, sıkıntısıyla böyle dalga geçen, tepeden bakan biri elbette eleştirilir. İyi, ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler dememiş. Kendisine “Bu fasulye 7.5 lira” türküsünü gönderiyorum, Ata’dan...

Ömür Gedik: Seray çok eski arkadaşım. Bu konuyu konuştum kendisiyle; “Sözlerimin arkasındayım. Mevsiminde ucuz olan yiyeceklere yönelmek hem maddi açıdan hem de sağlık açısından en doğrusu. İnsanlara pozitif destek ve telkin amaçlı söylediğim şeyler biraz üslubum ama daha çok troller nedeniyle bu noktaya geldi” dedi. İyi niyetinden zerre şüphem yok, bu konuyu uzatmaya da gerek yok.

Onur Baştürk: Seray ne kadar düzeltmeye çalışsa da sonradan, bu sözleri duyunca “Ne kadar manasız” dedim, kusura bakmasın. “Fasulye yemek istiyorsan daha fazla kazan, olmadı ucuz olan başka bir şey ye” demek insanlara saygısızlık ve tek kelimeyle ayıp!

‘Heykelim dikiliyor’ diye sevinmesin

Madame Tussauds müzesinin İstanbul şubesine Aleyna Tilki’nin balmumu heykeli konulacak. Sizce bunun için erken değil mi?

Onur Baştürk: Erken tabii. Ama ilk kez Britney Spears gibi çok genç yaşta popüler olmuş bir şarkıcımız var. Belki de “Olsun o kadar” dememiz gerekiyor.

Ömür Gedik: Samsun Demir, Instagram’dan “Genç yaşta heykelini mi diktiler?” yazınca Aleyna mutlulukla “Evett” diye cevapladı. Genç yaşta Madame Tussauds’da heykelinin olması, kim olsa mutlu eder tabii. İşin sırrı ve farkı da zaten o.

Cengiz Semercioğlu: Heykeli dikilecek kadın seviyesine ne zaman yükseldi Aleyna, anlamış değilim. Ama orası popüler figürlerin yer aldığı bir eğlence dünyası. Kişinin ne yaptığına değil, ne kadar popüler olduğuna bakıyorlar. Aleyna sevinmesin yani heykelim dikiliyor diye.

Murat treni kaçırdı

Murat Boz yeni bir şarkı çıkardı ama beklenen ilgiyi görmedi. Şarkının YouTube tıklanması da az. Sizce Murat Boz kariyerinde hatalar mı yapıyor?

Onur Baştürk: Hem de büyük hatalar yapıyor. Zamanın değiştiğini göremiyor. Çok fazla kendini ortaya döküyor. TV yıldızlığı ile sinemaya verdiği zamanı ve emeği iki yıldır müziğe vermiyor. Eh sonuç ortada. Şu an bir Edis gerçeği var artık. Murat Boz treni kaçırdı maalesef.

Ömür Gedik: Murat Boz’un bu şarkısının beklenen ilgiyi görmemesinin nedeni, şarkı seçimindeki hatası. Bu bütün starların başına zaman zaman gelebilecek bir şey. Murat doğru şarkıyı bulursa, tekrar ilgi görüp tıklanmalarını artırır.

Cengiz Semercioğlu: Murat Boz televizyon ve sinemada yürümeye çalışıyor ama kariyerinin merkezinde müzik olduğunu unutmaması lazım. Bu şarkısı istenen etkiyi yaratmamış olabilir ama yakalayacağı bir şarkıya bakar bu. Yeniden Murat Boz dinlemeye başlayabiliriz. Ama müziği üçüncü işi olarak görmezse...