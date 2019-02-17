Sedat Öztoprak kimdir?
Ünlü bariton Sedat Öztoprak, hayatını kaybetti. Sedat Öztoprak’ın vefat haberini meslektaşı ve arkadaşı Hakan Aysev duyurdu. Aysev acılarını şu sözlerle dile getirdi: 'Çok değerli bariton, can arkadaşım Sedat Öztoprak'ı kaybettik. Çok ama çok üzgünüm. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun.' Peki, Sedat Öztoprak kimdir?
İstanbul'da dünyaya gelen Sedat Öztoprak, konservatuvarda soprano Belkıs Aran'ın öğrencisi olarak şan eğitimine başladı. Mezuniyetinden hemen sonra İtalyan hükümetinin bursuyla İtalya'nın Siena kentindeki Chigiana Müzik Akademisi’nde master çalışmalarını Prof. Daniel Ferro ile gerçekleştirdi. İstanbul'da Don Giovanni operasında Don Giovanni rolünü söylemek için Türkiye’ye dönüş yaptı. Çok sayıda opera seslendiren Sedat Öztoprak, Türk operasında önemli bir yeri olan Robert Wagner ile de çalıştı.
Sedat Öztoprak, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 9. Uluslararası Belvedere-Viyana Şan Yarışmasında Radyo-Televizyon Büyük Ödülü’nü aldı.
Yarışmanın ardından Viyana, Bolzano, Baden kentlerinde konserler verdi, birçok radyo ve televizyon programına katıldı.
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