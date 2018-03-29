Sedat Doğan’dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi! İşte yeni hayatı
Işın Karaca’nın çocuğunun babası ve ünlülerin klip yönetmeni olarak tanınan Sedat Doğan, Brezilya’da bir kafede tablet çalarken görüntülenmiş ve göz altına alınmıştı. Doğan’dan aylar sonra haber geldi.
Brezilya’da zor günler geçiren Sedat Doğan geçtiğimiz aylarda bir kafeden tablet çalarken yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. İlk suçunda iki gün nezarethanede kalan Doğan, bir daha suç işlememesi karşılığında serbest bırakılmıştı.
Bütün uyarılara rağmen kısa süre sonra bir kadının çantasını çalarken yakalanan Doğan, cezasını çekmek için Sao Paulo’ya yakın bir hapishaneye gönderilmişti. Yaklaşık üç ay cezaevinde kalan Doğan, geçtiğimiz ay şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı.Sedat Doğan'ın kötü alışkanlıklarını bıraktığını, artık hayatında yeni bir sayfa açacağı iddia edilmişti.
'Duymayan Kalmasın'da yer alan habere göre; Sedat Doğan, Brezilya’da 1+1 ev tuttu. 100 dolar yaklaşık 400 TL tutan ev kirasının annesi tarafından ödendiği ve mayıs ayında çıkacağı mahkemeden sonra Türkiye'ye gelmek istediği iddia edildi.
Avukatlarının yaptığı açıklamaya göre; Ünlü klip yönetmeninin mahkeme kararıyla Türkiye’ye iade edileceği öne sürüldü. Doğan'ın geçirdiği zor günlerden sonra Türkiye’ye dönmek için sabırsızlandığı iddia edildi.
AYLAR SONRA İLK FOTOĞRAF
Duymayan Kalmasın programına, gönderdiği mesajda; Pişman olduğunu dile getiren ünlü klip yönetmeni, çevresindeki arkadaşlarının da bu hatalarını kullandığını ve kötü yola düşmesine etken olduğunu belirtti. Doğan, cezaevinden çıktıktan sonra çekildiği iki fotoğrafı da paylaştı.
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