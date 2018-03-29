Sedat Doğan’dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi! İşte yeni hayatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSedat Doğan’dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi! İşte yeni hayatı
GeriMagazin Sedat Doğan’dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi! İşte yeni hayatı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
29.03.2018 - 13:01, Son Güncelleme:

Sedat Doğan’dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi! İşte yeni hayatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sedat Doğan’dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi! İşte yeni hayatı

Işın Karaca’nın çocuğunun babası ve ünlülerin klip yönetmeni olarak tanınan Sedat Doğan, Brezilya’da bir kafede tablet çalarken görüntülenmiş ve göz altına alınmıştı. Doğan’dan aylar sonra haber geldi.

Brezilya’da zor günler geçiren Sedat Doğan geçtiğimiz aylarda bir kafeden tablet çalarken yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. İlk suçunda iki gün nezarethanede kalan Doğan, bir daha suç işlememesi karşılığında serbest bırakılmıştı.

Bütün uyarılara rağmen kısa süre sonra bir kadının çantasını çalarken yakalanan Doğan, cezasını çekmek için Sao Paulo’ya yakın bir hapishaneye gönderilmişti. Yaklaşık üç ay cezaevinde kalan Doğan, geçtiğimiz ay şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı.Sedat Doğan'ın kötü alışkanlıklarını bıraktığını, artık hayatında yeni bir sayfa açacağı iddia edilmişti.

'Duymayan Kalmasın'da yer alan habere göre; Sedat Doğan, Brezilya’da 1+1 ev tuttu. 100 dolar yaklaşık 400 TL tutan ev kirasının annesi tarafından ödendiği ve mayıs ayında çıkacağı mahkemeden sonra Türkiye'ye gelmek istediği iddia edildi.

Avukatlarının yaptığı açıklamaya göre; Ünlü klip yönetmeninin mahkeme kararıyla Türkiye’ye iade edileceği öne sürüldü. Doğan'ın geçirdiği zor günlerden sonra Türkiye’ye dönmek için sabırsızlandığı iddia edildi.

Sedat Doğan’dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi İşte yeni hayatı

AYLAR SONRA İLK FOTOĞRAF

Duymayan Kalmasın programına, gönderdiği mesajda; Pişman olduğunu dile getiren ünlü klip yönetmeni, çevresindeki arkadaşlarının da bu hatalarını kullandığını ve kötü yola düşmesine etken olduğunu belirtti. Doğan, cezaevinden çıktıktan sonra çekildiği iki fotoğrafı da paylaştı.

Sedat Doğan’dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi İşte yeni hayatı

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (29.03.2018)İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul Film Festivali Arabesk filminin 30.yıl dönümünü %100 arabesk konseriyle kutluyor

En iyi ekmek nereden alınır? Cevabı İncili Gastronomi Rehberi'nde

Sedat Doğan’dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi! İşte yeni hayatı

Nesrin Cavadzade yürüyen merdiven mağduru oldu