Sedat Doğan kimdir? Işın Karaca ve Sedat Doğan ne zaman boşanmıştı?

Işın Karaca’dan 8 yıl önce boşanan Sedat Doğan, Türkiye’deki dolandırıcılık iddiaları ardından Brezilya’da da hırsızlık yaptığı haberleriyle gündeme gelmişti. Sedat Doğan, son olarak Işın Karaca’nın kısa bir süre önce boşandığı ikinci eşi Tuğrul Odabaş’ı tehdit etmişti.



Tuğrul Odabaş’ın kızı Mia ile bir fotoğrafını paylaşıp, duygusal satırlar kaleme almasına sinirlenen Sedat Doğan, sosyal medyadan paylaştığı videoda “Ben rahatsız olursam, rahatsız ederim, beni tanıyanlar bilir. Şimdi Tuğrul, efendi olacaksın, adam olacaksın, dans etmeyeceksin. Ben dansı çok iyi bilirim, sana gerekirse samba da öğretirim. Benim kızımın fotoğraflarını alıp Instagram’da, orada burada kullanıp, Türk halkının duygularıyla oynayıp, bir baba figürü yaratıp sahnelerde şov yapamazsın. Arada okyanuslar da olsa ben senin o sahnenin ışıklarını kapatırım. Adam ol, sessiz ol, efendi ol” açıklamasını yapmıştı.



SEDAT DOĞAN KİMDİR?

Sedat Doğan 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlardan beri fotoğrafçılığa ilgi duyan Sedat Doğan’ın moda yolculuğu 12 yaşındayken kuzeninin tasarladığı çantaları Samatya’da turistlere satarak başladı. Hem eğitim hem de iş hayatına devam eden Sedat Doğan, Beyoğlu’nda birçok ünlü markanın mağazasında tezgâhtarlık yaptı. Vintage ve dönem kostümleri mağazasını ekonomik kriz nedeniyle kapattıktan sonra moda editörü asistanlığı yaptı. Çok sayıda dergi ve Türkiye'nin önde gelen moda markaları ile çalışma fırsatı buldu. Kariyeri boyunca ünlü isimlerle çalışan Sedat Doğan, Okan Bayülgen’in hazırlayıp sunduğu Disko Kralı adlı talk şov programında görev aldı. 2010 yılında hayatını şarkıcı Işın Karaca ile birleştirdi. Bu evlilikten Mira adında bir kız çocukları olan çift, 2013 yılında kesin olarak boşandı. Hakkında dolandırıcılık iddiaları bulunan Sedat Doğan, 2016 yılında Brezilya'ya ve gitti ve 3 yıl burada kaldı.