Seda’nın konukları
Seda Sayan, önceki gece Günay Restaurant’ta sahne aldı.
Ayşe Kazancı, Mine Tudun, Gonca Vuslateri, Mahmut Ziylan, Lale Şenses, Seda İnan, Gülşah Saraçoğlu, Sabri-Hamiyet Yiğit, Safiye Soyman-Faik Öztürk, Zeynep Kartal, Sarp Yaman, Cihan Şensözlü ve Utku Uysal gibi birçok ünlü isim şarkıcıyı izlemeye geldi. Şarkı söylerken konuklar arasında yer alan oğlu Oğulcan Engin’in yanına giden Sayan, “Bu gece bir başka heyecanlıyım. Çünkü oğlum en son beni izlediğinde üç yaşındaydı. Yıllar sonra ilk defa Oğulcan beni izliyor” dedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Seda Sayan, sahneye kendisini dinlemeye gelen Safiye Soyman’ı davet etti. İkili birlikte “Severek Ayrılalım” şarkısını söyledi.
Safiye Soyman-Faik Öztürk
Gonca Vuslateri
Yorumları Göster
Yorumları Gizle