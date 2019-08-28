Seda Türkmen kimdir?
Seda Türkmen, yer aldığı dizi projelerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Papatyam, Fatih Harbiye, Annem Uyurken dizilerinin kadrosunda yer alan Seda Türkmen, 2019 yapımı Benim Tatlı Yalanım dizisinde Burcu karakterine hayat veriyor. İşte, Seda Türkmen 'in hayatına dair bilgiler...
1 Ocak 1986 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 8 yıl keman eğitimi alan Seda Türkmen aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Usta isimleri de kadrosunda yer aldığı Papatyam ve Annem Uyurken dizileriyle dikkatleri üzerine çekti. Fatih Harbiye dizisinin kadrosunda yer aldı.
19 Ağustos 2017 tarihinde kendisinden üç yaş küçük olan meslektaşı Bora Akkaş ile nikah masasına oturdu.
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